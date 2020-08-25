Москва, , 13:45 — REGNUM Отток валюты из российских банков обусловлен, скорее всего, возобновившимся туристическим потоком в зарубежные страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры Математических методов в экономике РЭУ им. Г.В. Плеханова, к. э .н Никита Моисеев.

«При этом предприятия-экспортеры не спешат продавать валютную выручку вследствие наметившегося в последнее время положительного тренда курса доллара США.

Несмотря на это, объем международных резервов ЦБ РФ к августу вырос до практически исторического максимума и составил порядка 600 млрд. долл. Таким образом, можно сказать, что беспокоиться по поводу истощения валютных запасов в отечественной экономике не стоит.

У ЦБ РФ достаточно резервов для проведения масштабных валютных интервенций. Счет текущих операций за все месяцы 2020 года является положительным, что также свидетельствует в пользу устойчивого финансового состояния российской экономики.

В связи с этим можно заключить, что восходящий тренд основных мировых валют в ближайшей перспективе закончится и даже может несколько скорректироваться», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, запас валютной ликвидности в российских банках оказался почти полностью исчерпанным к началу августа 2020 года.

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