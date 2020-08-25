Липецк, 25 августа 2020, 13:44 — REGNUM В Липецкой области 25 августа подтверждено 16 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Борьба с коронавирусом в России: впереди всеобщая вакцинация? — все новости»
Всего на территории региона выявлено 4968 положительных тестов.
За весь период наблюдения 4506 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 39 — за последние сутки. 25 человек скончались.