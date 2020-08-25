Орел, , 13:42 — REGNUM 42 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось на территории Орловской области за сутки, сообщили в пресс-службе правительства региона.

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По данным сайта стопкоронавирус. рф, за сутки выписаны 92 пациента, два новыхсмертельных исхода включены в статистику смертности.

Всего с 24 марта в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 6769 граждан, 5295 из них выздоровели, 103 скончались.

Лидирует по числу заражений Орёл — там выявлены 3287 носителей, на втором месте Орловский район — 783, на третьем Мценск — 604 зараженных.