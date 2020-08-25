Астрахань, , 13:41 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 25 августа подтверждено 67 летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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За последние сутки была подтверждена одна смерть пациента с коронавирусом. 14 июля скончался мужчина 1971 года рождения. Заключительный диагноз был установлен патологоанатомическим бюро после проведения исследований и ПЦР-диагностики.

За весь период наблюдения выписан после выздоровления был 4801 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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