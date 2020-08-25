Мальмё, Швеция, , 14:36 — REGNUM На организаторов запланированного публичного сожжения Корана в Мальмё, третьем по величине городе Швеции, были подано заявление в полицию от лица всей мусульманской общины города. В то же время местный представитель социал-демократов Насим Малик присоединился к недовольным верующим и считает, что запланированное мероприятие должно быть остановлено. Об этом сообщила газета Fria Tider.

Напомним, что в начале августа лидер датской радикальной партии «Жесткий курс» Расмус Палудан принял приглашение уличного художника Дэна Парка, которое предполагало сожжение Священного писания мусульман на глазах прихожан. Акция была запланирована на 28 августа. Спустя почти две недели после заявления Палудана о своих намерениях полиция Мальмё разрешение на проведение такой акции, которая явно является провокационной по своему характеру, не выдала.

Но уже 20 августа на сайте Samhällsnytt сообщалось, что акция пройдет не возле мечети в городском районе Розенгард, где живет много мусульман, а на площади Фридхемсторгет. По данным журналистов как Samhällsnytt, так и Fria Tider, в социальных сетях уже наблюдаются комментарии пользователей, обещающих расправиться с Палуданом, если сожжение Корана все-таки состоится. По данным журналистов Fria Tider, полиция уже выдала разрешение на проведение акции 28 августа в 13:00 по местному времени в районе Стурторгет. Как отметили журналисты Samhällsnytt, полиция разрешила провести акцию в данном месте не случайно, — возле площади Фридхемсторгет находилось большое количество камней, бытовых отходов и строительного мусора, которые могут полететь в Палудана и его сторонников.

Однако против сожжения Корана уже выступило все мусульманское сообщество в Мальмё, — все располагающие в городе 18 мусульманских общин подали жалобу в местное отделение полиции с просьбой не допустить явно провокационной акции.

«Планируемое сожжение Корана является чистым выражением расистской ненависти и ничем иным. Все делается для того, чтобы оскорбить и унизить нас, мусульман, как религиозную группу. Нельзя допустить такого подстрекательства в отношении этнических групп», — написали мусульманские общины в своем коллективном письме в местную полицию.

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