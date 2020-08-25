Алма-Ата, Казахстан, , 13:40 — REGNUM Руководство парка «Мир фантазий Алма-Аты» оштрафовали на 638,9 тыс. тенге ($1528) за очереди на входе в парк, сообщили 25 августа в пресс-службе акимата (администрации) парка.

В департаменте полиции Алма-Аты отметили, что совместно с управлением по контролю качества товаров и услуг проведена проверка. По результатам проверки руководство парка привлечено к административной ответственности за нарушение санитарных норм.

Ранее в социальных сетях появился видеоролик, на котором показано, как жители города выстроились в длинную очередь на входе в парк. Многие посетители не соблюдали дистанцию и были без масок.

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