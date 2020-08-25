Мальмё, Швеция, , 14:07 — REGNUM Церковь Вестра-Скревлинге в Мальмё, третьем по величине городе Швеции, уже семь дней подряд подвергается нападениям со стороны вандалов. В последний раз злоумышленники разрушили статую Иисуса, располагавшуюся внутри прихода, и разбили окна церкви камнями. Об этом сообщила газета Fria Tider.

По данным местной радиостанции P4 Malmöhus, акты вандализма не прекращаются с прошлого вторника, 18 августа. Администрация церкви была вынуждена обратится к частному охранному предприятию для патрулирования территории церкви каждую ночь.

«Это чистой воды вандализм. Было разбито много окон. Нам даже пришлось закрыться в воскресенье и перенести службу, потому что на скамьях лежали многочисленные остатки стекла», — заявил отвечающий за работы по восстановлению здания бригадир Микаэль Гет.

В самой церкви сообщили, что к охране была привлечена не только частная структура, но и местная полиция. Мотивы регулярных нападений на Вестра-Скревлинге пока не ясны.