Астрахань, , 13:37 — REGNUM В Астраханской области 25 августа подтверждено 30 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе зарегистрировано 5508 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 605 человек.

Выздоровел 4801 пациент с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 67 человек скончались.

Под амбулаторным наблюдением находятся 2917 человека, 15 тыс. 148 человек сняты с учёта. Коэффициент распространения инфекции составил 0,99.

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