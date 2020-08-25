Москва, , 13:35 — REGNUM Предложение Госдумы по переносу начала учебного года на октябрь имеет важное значение для неблагополучных регионов России, в которых вспышка заболеваемости пандемии коронавируса превышает средние показатели, заявил корреспонденту заявил корреспонденту ИА REGNUM топ-менеджер ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Однако в целом по стране статистика новых заболеваний устойчиво идет на спад с начала лета. С высокой вероятностью полноценный учебный год в российских школах и высших учебных заведениях все-таки начнется 1 сентября.

Уже очевидно, что уклад школьной жизни будет иным. В рамках профилактики инфекции резко сократятся социальные контакты школьников.

Массовые мероприятия будут проходить в усеченном формате, занятия физкультурой перенесут на открытый воздух.

Но важно не переходить границы в части социального и психологического давления на детей, значительно ограничивая их передвижение по школе», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Василий Власов (ЛДПР) вслед за лидером партии Владимиром Жириновским предложил перенести начало учебного года на 1 октября.

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