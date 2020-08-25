Тюмень, , 13:30 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 51 новый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Всего с начала пандемии в Тюменской области на 25 августа зарегистрировано 7479 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 6875 человек, 30 пациентов с COVID-19 скончались.

В инфекционных госпиталях Тюменской области на 25 августа девять пациентов с COVID-19 находятся в тяжёлом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.