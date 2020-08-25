Екатеринбург, , 13:30 — REGNUM Писатель Владислав Крапивин оказался переведён в обычную палату Свердловской областной клинической больницы № 1. Об этом заявила невестка писателя Лариса Крапивина.

Как передаёт портал «Е1», ничего определённого о состоянии пациента родственники сказать не могут, врачи не сообщают им окончательный диагноз. Известно, что нога писателя на данный момент находится в значительно лучшем состоянии.

Сноха добавила, что родственниками обсуждается перевод Крапивина в Москву, если в Екатеринбурге не справятся с лечением писателя.

Как сообщало ИА REGNUM, Крапивина за последние пару месяцев госпитализировали уже второй раз. После первой выписки состояние писателя стало хуже, чем было до госпитализации.

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