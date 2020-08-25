Казань, , 13:32 — REGNUM Ежегодный торжественный прием от имени главы Татарии Рустама Минниханова и его супруги Гульсины прошел 25 августа в Казанском Кремле. В мероприятии приняли участие 48 семей со всей республики, почти половина из них многодетные. Об этом сообщает пресс-служба главы РТ.

Руководитель субъекта федерации в приветственной речи подчеркнул, что семья является основой государства. Сохранение традиций, культуры, языка, почитание старших — все это передается через семью. Многодетным матерям в преддверии Дня республики и в честь 100-летия ТАССР вручили медали «Ана даны — Материнская слава»: мамам 5 детей Ирине Исмендеевой из Черемшанского района, Фанзиле Гильфановой из Кукморского района и Зимфире Погосян из Азнакаевского района. Государственной награды РТ была удостоена мать 12-ти детей из Набережных Челнов Лариса Толпеева.

Республика за семь месяцев текущего года является одним из лидеров по количеству зарегистрированных браков — 9102. Также в регионе снижаются расторгнутые браки.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии медаль «Ана даны — Материнская слава» учреждена в 1999 году. Ею награждают женщин, родивших и воспитавших пять и более детей.

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