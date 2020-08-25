Новосибирск, , 13:28 — REGNUM Новосибирский аэропорт «Толмачёво» сообщил об увеличении пассажиропотока. В июле он составил 460 995 человек, что в 1,8 раза выше аналогичного показателя июня.

Так, на внутрироссийских рейсах обслужено 456 016 пассажиров, на международных вывозных рейсах — 4 979 пассажиров.

«По сравнению с июлем 2019 года наблюдается положительная динамика по внутрироссийским южным направлениям (+47%). Рост стал возможным благодаря увеличению количества рейсов и сохранению средней заполняемости на уровне 2019 года», — уточнили в «Толмачёво».

Самыми динамичными направлениями июля по сравнению с июлем 2019 года на внутрироссийских авиалиниях: Уфа (+84%), Анапа (65,4%), Сочи (+33,6%), Краснодар (+26,4%), Новокузнецк (+23,8%), Нерюнгри (19,1%), Ростов-на-Дону (+9,6%), Симферополь (+7,4%), Самара (+6,8%) и Минеральные воды (+4,6%).

Самыми популярными направлениями по итогам июля 2020 года среди пассажиров были Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа.