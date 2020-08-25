Черкесск, , 13:25 — REGNUM В преддверии нового учебного года корреспондент ИА REGNUM поинтересовался ходом подготовки к началу учебного процесса в условиях неослабевающей угрозы коронавируса у директора одной из старейших учебных организаций столицы Карачаево-Черкесии — гимназии №9 — Вадима Кубахова.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Как и его коллеги, он отметил, что хлопот перед 1 сентября у руководства школ всегда хватает, но в нынешнем году они особого свойства. Основной упор делается на обеспечение безопасности учащихся и учителей, на что направлены рекомендации Роспотребнадзора. Большинство пунктов предписаний санитарного ведомства руководством гимназии №9 города Черкесска уже выполнены.

Так, продуман алгоритм входа учащихся в учебное заведение. Он был успешно опробован в ходе сдачи ЕГЭ, так как в школе находился один из пунктов сдачи экзамена.

«Дети будут заходить в школу с трех входов, на каждом из которых у них померяют температуру, занесут показания в журнал, отсеют больных. Их передадут в руки фельдшера, который по установленной схеме передаст ученика в руки родителей. Встречать детей будут дежурные учителя, представители администрации школы, классные руководители. График дежурств уже составлен. Я лично буду встречать учащихся практически ежедневно и контролировать действия учителей» , — рассказал директор.

Что касается традиционных линеек 1 сентября, то их не будет. По словам руководителя гимназии, вместо них в фойе первоклассников и другие параллели учащихся будут встречать, создавая праздничную атмосферу, ростовые куклы, музыка, приветствия. При этом родителей в здание школы пропускать не планируют. После этого школьники сядут за парты в своих классах.

За каждым кабинетом будет закреплен отдельный класс. Кабинетной системы в нынешнем учебном году не предусмотрено. Что касается кабинетов со специальным оборудованием — химии, физики — то учащиеся будут посещать их для проведения лабораторных работ уже после того, как будут сняты ограничения по коронавирусу. По словам Вадима Кубахова, он рассчитывает, что это случится уже в течение наступающего учебного года, и тогда учебный план по этим предметам будет выполнен в полном объеме.

Ряд предметов будет передан на домашнее изучение, предметы основного курса будут преподаваться в очном режиме. Элементы дистанционного обучения придется сохранить, так как иначе невозможно будет организовать полноценный учебный процесс для 1300 учащихся школы, пояснил директор.

Нет возможности, в частности, проводить занятия на улице, в том числе и физкультуру. На улице Горького, где расположена школа, в настоящее время ведутся масштабные строительные работы: работает тяжелая техника, пыльно и небезопасно.

Что касается организации питания, то в школе есть большая столовая и процесс питания учащихся начальной школы уже продуман и отработан. А для школьников старшего и среднего звена применяется система «шведский стол». Все классы будут обслуживаться в отведенное для них время.

В преддверии 1 сентября во всех помещениях гимназии будет проведена генеральная уборка, разработан также график проведения уборок в течение каждого учебного дня. Все средства дезинфекции для этого закуплены в достаточном количестве, отметил директор. Он также сообщил, что сборов с родителей на покупку средств дезинфекции и термометров не проводилось. Все приобретено на основании заявок на средства школы. При этом, как подчеркнул Кубахов, была осуществлена закупка именно тех средств, которые рекомендованы санитарным ведомством и безопасны к использованию.