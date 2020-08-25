Ростов-на-Дону, 25 августа 2020, 13:24 — REGNUM В Пролетарском районе Ростова-на-Дону открыли новую государственную ветлечебницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии.
«Новое подразделение оснастили современным оборудованием, поэтому доктора могут не только проводить осмотр, но и делать ряд хирургических операций. Также планируется приобретение аппарата УЗИ. Для пациентов, которые должны будут задержаться после операции, организованы специальные боксы для передержки», — уточнила и.о. начальника Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных Ольга Романова.
Принимать питомцев государственная ветклиника, ставшая седьмой в Ростове-на-Дону, будет без выходных.