Ростов-на-Дону, , 13:24 — REGNUM В Пролетарском районе Ростова-на-Дону открыли новую государственную ветлечебницу. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ветеринарии.

«Новое подразделение оснастили современным оборудованием, поэтому доктора могут не только проводить осмотр, но и делать ряд хирургических операций. Также планируется приобретение аппарата УЗИ. Для пациентов, которые должны будут задержаться после операции, организованы специальные боксы для передержки», — уточнила и.о. начальника Ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных Ольга Романова.

Принимать питомцев государственная ветклиника, ставшая седьмой в Ростове-на-Дону, будет без выходных.