Челябинск, , 13:24 — REGNUM В Верхнеуральском районе Челябинской области чиновники отказались присваивать местному жителю звание «Ветеран труда». Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданин обращался за званием в областное минсоцотношений. Но получил отказ в связи с тем, что решение о его награждении знаком отличия «Победитель социалистического соревнования 1978 года» было принято не в Москве, а на уровне региона.

При этом право награждать было дано соответствующим региональным структурам в Москве. В связи с этим прокурор обратился в Центральный райсуд Челябинска с требованием присвоить гражданину звание «Ветеран труда» и выдать удостоверение.