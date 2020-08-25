Стокгольм, , 13:33 — REGNUM Правительство Швеции намерено усилить готовность национальной системы здравоохранения к чрезвычайным ситуациям. По данной причине проводимая властями оценка готовности к ЧС будет обусловлена появлением новых задач. Прежде всего, речь идет об открытии аптек неотложной помощи и о возложении на частных поставщиков медицинских услуг обязанностей по оказанию помощи государственной системе здравоохранения в кризисной ситуации. Об этом сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир против коронавируса: стабилизация или «вторая волна»? — все новости»

Пандемия коронавирусной инфекции показала, что способность шведских властей в кратчайшие сроки закупать лекарства и комплекты индивидуальной защиты не соответствовала масштабам разразившегося кризиса. Поэтому министр здравоохранения и социальных дел Швеции Лена Халленгрен намерена решить эту проблему посредством внедрения специальной системы аптек неотложной помощи, в которых будут храниться запасы всего необходимого на случай кризиса.

«Задача состоит в том, чтобы обеспечить надежность поставок лекарств и их размещение по всей стране, чтобы мы могли обеспечивать поставки», — заявила министр.

Правительство также хочет обязать частных поставщиков медицинских услуг в случае кризиса оказывать помощь государству как персоналом, так и поставкой препаратов. При появления такой необходимости частное медицинское учреждение будет получать компенсацию за потраченные ресурсы.