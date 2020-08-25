Стокгольм, , 13:27 — REGNUM Граждане Швеции выбрасывают на улицы и площади своих городов тонны мусора. Об этом стало известно после проведения первого в стране общенационального измерения количества выбрасываемых бытовых отходов. О том, сколько тонн мусора выбрасывают жители Швеции, сообщили журналисты Sveriges Radio.

Первое в своем роде общенациональное исследование было проведено фондом «Сохраняйте Швецию чистой» при поддержке Шведского агентства по охране окружающей среды. В результате выяснилось, что за одну неделю (в период с 12 по 18 июня) граждане оставили на улице мусор, общий вес которого составляет 60 тонн. Всего было выброшено 35 миллионов предметов.

Самым распространенным бытовым предметом, оказывающимся не в урне или контейнере по утилизации отходов, а на улице, стал сигаретный окурок — порядка 62% от всех обнаруженных бытовых отходов. За ним следуют использованные пакетики снюса и пластиковая упаковка.