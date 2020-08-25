Москва, , 13:26 — REGNUM Учителя Москвы обеспокоены возможной вакцинацией от коронавируса. Об этом 25 августа заявил заместитель руководителя московского городского профсоюза работников образования Константин Гужевкин на пресс-конференции в столице, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Учителя относятся к этому как и каждый человек. Вакцина не прошла апробацию. Вопросы здесь есть. И учителей волнует, как это будет происходить», — сказал Гужевкин.

Также он отметил, что учителя опасаются, что увеличение интервалов между занятиями и распределение потоков усилит нагрузку на них.

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