Рим, , 13:14 — REGNUM В яслях и детских садах Рима после возобновления их работы в сентябре 2020 года будут ежедневно измерять температуру и детям, и приводящим их родителям, и воспитателям, о таком решении представители городских властей сообщили во вторник, 25 августа.

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Работу учебных заведений Италии предполагается возобновить 14 сентября. Предусмотрен ряд профилактических мер, включая регулярную дезинфекцию всех помещений.

По данным на 24 августа, в Италии умерли 35 441 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 4 (днем ранее — на 7). Выздоровели 205 662 человека, за день этот показатель увеличился на 192 (днем ранее — на 267). Число подтвержденных носителей выросло на 953 (днем ранее — на 1210). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 20 298. В настоящее время заражены 19 195 человек — на 757 больше, чем днем ранее. Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже три недели подряд. За это время оно увеличилось на 7000, то есть более чем на 50%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.

Общенациональный карантин в Италии продлился около двух месяцев, с марта по май 2020 года. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится на 10−15%, считают эксперты, власти страны полагают, что падение составит 8−9%. По итогам второго квартала ВВП Италии на 17,3%. Правительственные проекты поддержки экономики предполагают выделение 75 млрд евро (в том числе кредитных средств), часть этих средств уже выделена. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить около 200 млрд евро, большая часть этих средств — кредитные.

C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня, в тот же день была открыта граница. Некоторые ограничения продолжают действовать: в закрытых общественных местах необходимо носить маску, также обязательно соблюдение санитарной дистанции.