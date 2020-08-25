Джакарта, , 13:12 — REGNUM Антитеррористическая группа при национальной полиции Индонезии арестовала 10 подозреваемых в терроризме в августе 2020 года в трех индонезийских провинциях, сообщает Kompas.

В национальной полиции Индонезии заявили, что аресты произошли в провинциях Восточная Ява, Центральная Ява и Риау.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Индонезии подозревают в причастности к взрывам, которые потрясли остров Холо на Филиппинах.

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