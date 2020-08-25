Иваново, , 13:08 — REGNUM 32 новых случая заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Ивановской области. Данные опубликованы региональным оперативным штабом 25 августа. В 23 случаях коронавирус подтвердился у пациентов с ОРВИ и пневмонией.

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Один новый летальный исход включен в официальную статистику смертности в регион. 41 пациент за сутки выписан с выздоровлением.

Всего в Ивановской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 7175 пациентов, 5931 из них выздоровел, 115 скончались.