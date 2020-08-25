Барнаул, 25 августа 2020, 13:08 — REGNUM Известие о том, что новый учебный год в России, несмотря на эпидемию коронавируса, традиционно начнётся 1 сентября, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала руководитель фракции «Справедливая Россия» в Барнаульской городской думе Оксана Молодых:
Как уже сообщало ИА REGNUM, в ответ на обращение депутата Госдумы РФ Василия Власова, предложившего отложить старт обучения до 1 октября, в Минпросвещения заявили об отсутствии такой необходимости. Там уточнили, что профильные ведомства дали все необходимые установки регионам и провели работу по защите здоровья учащихся и педагогов.