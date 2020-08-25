Челябинск, , 13:07 — REGNUM В Курчатовском районе Челябинска 77-летний незрячий бездомный обрёл временное жильё. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Гражданин более 40 лет живёт в Челябинске. Однажды он остался без места жительства и регистрации. При этом мужчина является инвалидом по зрению. Гражданин обращался в мэрию с заявлением об улучшении своих жилищных условий. В марте ему ответили, что поселить его можно в Социальном доме ветеранов. Однако оказалось, что для этого требуется прописка.

Прокуратура Курчатовского района обратилась в суд для установления юридического факта постоянного проживания этого гражданина в Челябинске. Кроме того, совместно с Курчатовским управлением соцзащиты удалось временно пристроить его в социальный центр по оказанию помощи бездомным.