Екатеринбург, , 13:06 — REGNUM Свердловская область перешла в зону устойчивого снижения заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Об этом заявил вице-губернатор Павел Креков на брифинге.

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Креков уточнил, что нынешнее состояние дел уже нельзя охарактеризовать словом «плато».

"Мы находимся в зоне устойчивого снижения заболеваемости», — сказал чиновник.

Вице-губернатор призвал соблюдать рекомендованные властями меры для профилактики COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области могут начать производить вакцину от новой коронавирусной инфекции.

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