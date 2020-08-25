Самара, , 14:16 — REGNUM 75 человек, инфицированных коронавирусом, выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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По сообщению пресс-службы ведомства, всего в регионе было зарегистрировано 8056 фактов заражения этой инфекцией. При этом 6487 человек справились с заболеванием, а 123 пациента с COVID-19 скончались. Коэффициент летальности в регионе составил 1,53 (в России — 1,71), а показатель смертности на 100 тысяч населения в области составил 3,85 (в России — 11,35). На учете у врачей находятся 326 человек.

Отмечается, что больше всего тестов на коронавирус обрабатывается в лабораториях СПИД-центра и ООО «Ситилаб». При этом если в начале августа в среднем в неделю на 100 тысяч населения обследовали 826 человек, то к концу этого месяца начали обследовать 1202 человека. Рост числа лабораторных исследований дал и прирост выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в большей степени у тех граждан, которые переносят ее бессимптомно или с признаками ОРВИ.

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