Москва, , 13:15 — REGNUM В Кремле удивлены поспешными заявлениями немецких врачей о том, что блогер Алексей Навальный был якобы отравлен. Об этом заявил 25 августа журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, российская сторона не считает, что стоит рассматривать только версию об отравлении. Российские медики готовы обменяться информацией и материалами, которые касаются лечения Навального.

Песков отметил, что врачи больницы в Омске, куда сначала доставили блогера, зафиксировали у него снижение уровня холинэстеразы ещё в первые часы. Но и немецкие специалисты пока не выяснили, из-за чего это произошло.

Обвинения в адрес российского руководства, якобы причастного к произошедшему с блогером, Песков назвал пустым шумом, к которому серьёзно относиться нельзя. Повода для уголовного расследования инцидента пока нет. Если будет установлено, что произошло отравление, тогда повод появится, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, врачи немецкой клиники, в которой находится в тяжёлом состоянии блогер Навальный, заявили о присутствии в его организме ингибиторов холинэстеразы. Они предполагают, что блогера могли отравить.

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