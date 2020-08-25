Курган, , 13:00 — REGNUM Курганская ТЭЦ в течение длительного срока сбрасывает стоки с превышением концентрации загрязняющих веществ во впадающую в Тобол реку Чёрная. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что в стоках Курганской ТЭЦ концентрация по некоторым веществам превышала предельно допустимые нормы в семь раз.

Прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на руководство ТЭЦ обязанности обеспечить очистку сточных вод до нормативов.