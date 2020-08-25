Сеул, , 13:08 — REGNUM Почти 20% подростков в Южной Корее имеют зависимость от интернета или смартфонов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства по вопросам гендерного равенства и семей страны.

Согласно результатам исследования, проведенного с июня по июль текущего года среди 1,33 млн подростков, зависимость подтвердилась у 228 120 человек или 17,1%. По сравнению с 2019 годом показатель вырос на 6,4%.

Кроме того, 76,9% или 175 496 респондентов входят в группу риска, то есть относятся к лицам, проводящим чрезмерно большое количество времени в интернете. В случае со смартфонами показатель составляет 59,9% (136 538 человек).

Отмечается, что зависимости больше всех подвержены ученики первых классов средних школ (37%), первых классов старших школ (34,1%), четвертых классов начальных школ (28,8%).

Известно, что представители министерства по вопросам гендерного равенства и семей намерено оказать поддержек в решении данной проблемы путём проведения консультаций, лечения и различных программ.