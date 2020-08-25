Чебоксары, , 12:57 — REGNUM В Чувашии на Батыревском участке заповедника «Присурский» сурки закупорили норы и ушли в спячку. При этом обычно они уходят на зимовку до конца первой декады августа, в этом году из-за погодных аномалий это растянулось до конца второй декады. Об этом сообщается на сайте заповедника.

Старший научный сотрудник заповедника «Присурский» Миназым Рахматуллин констатирует, что нынешний весенне-летний период выдался для флоры и фауны «весьма неблагоприятным»: в июне было засушливо, в результате снизилась активность сурков, в начале августа пошли дожди и похолодало.

«В начале третьей декады июля сурки начали медленно собираться у семейных зимовочных нор (сурки расширяют и углубляют норы, собирают сухую травяную ветошь в гнездовую камеру), хотя некоторые особи оставались на посевах многолетних трав до начала августа», — говорит научный сотрудник.

По его словам, при благоприятных погодных условиях обычные сроки залегания сурков в спячку растянуты на 10−14 дней — с конца июля до конца первой декады августа. Средний многолетний период за историю наблюдений в заповеднике «Присурский» составляет 29 дней. В 2020 году период между уходом первой сурчиной семьи (3 августа) и залеганием на зимнюю спячку всех семей (19 августа) составил 16 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные отмечали, что последние пять лет наблюдается тенденция к более раннему выходу сурков из зимней спячки. В «Присурском» в 2020 году первая сурковая семья проснулась 7 марта, в 2019 году — 12 марта, в 2018 году — 30 марта, в 2017 году — 4 марта, в 2016-м — 7 марта, в 2015 году — 12 марта.

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