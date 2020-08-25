Великий Новгород, , 12:55 — REGNUM В Новгородской области за последние сутки подтвердили 21 новый случай заражения коронавирусной инфекцией, сообщили 25 августа в областном оперативном штабе.

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В предыдущие двое суток в регионе выявлялось по 20 новых случаев заражения.

Из числа новых случаев 15 зафиксированы в Великом Новгороде, два — в Новгородском районе, три — в Боровичском районе, один — в Шимском районе.

Общее количество случаев заражения на Новгородчине достигло 4216 за всё время пандемии. Выздоровели 3398 человек, в том числе трое за последние сутки. Еще 68 человек скончались от COVID-19.

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