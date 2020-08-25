Златоуст, Челябинская область, , 12:53 — REGNUM В Златоусте Челябинской области в одном из санаториев выявлены нарушения правил пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Известно, что в летний период здесь находится детский оздоровительный лагерь. Проблемы были обнаружили в ходе проверки. Оказалось, что два пожарных гидранта неисправны. Кроме того, в жилом корпусе нет эвакуационного освещения, которое необходимо для того, чтобы осветить пути эвакуации в случае нарушения работы основного освещения, а на третьем этаже двери эвакуационных выходов уже нормативных 0,8 метра.

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Также в жилом корпусе слабое давление на внутреннем противопожарном водопроводе, но при этом не планируется создавать пожарную насосную установку. Прокуратура потребовала через суд возложить на ООО, владеющее объектом, обязанности по устранению нарушений требований пожарной безопасности.