Тула, , 12:51 — REGNUM 28 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось в Тульской области за минувшие сутки, данные от 25 августа опубликованы федеральным оперативным штабом.

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За сутки также один пациент с COVID-19 скончался. Выписаны с выздоровлением после коронавируса 47 человека.

В общей сложности в регионе положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились за весь период пандемии у 9087 человек, из них выздоровели 7839 пациентов, 312 скончались.