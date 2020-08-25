Москва, , 13:01 — REGNUM Повторное заражение коронавирусной инфекцией возможно, однако такие случаи очень редки. Об этом 25 августа сообщил главный инфекционист Минздрава России, профессор Сеченовского университета Владимир Чуланов.

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«Повторное заражение COVID-19 возможно ввиду индивидуальных особенностей иммунной системы человека», — сказал ученый, слова которого приводит «Интерфакс»

Также он указал, что в случае, если у человека ослаблен иммунитет, выработка антител у переболевшего COVID-19 пациента может быть недостаточной и отметил, что такие случаи являются крайне редкими.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что повторный случай заражения коронавирусной инфекцией впервые подтвержден медиками из Университета Гонконга.