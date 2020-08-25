Гонконг, Китай, , 12:44 — REGNUM Повторный случай заражения коронавирусной инфекцией впервые подтвержден медиками из Университета Гонконга. Об этом 25 августа сообщает телерадиокорпорация RTHK.

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По информации специалистов, 33-летний мужчина их Гонконга, работающий в сфере IT, переболел COVID-19 в апреле текущего года в Испании, однако по возвращении его на родину новый тест на коронавирус опять показал положительный результат.

При этом анализ показал, что у мужчины в организме больше вирусных частиц, чем при обычном заражении, однако при этом никаких симптомов болезни у него не наблюдалось.

Также более подробный тест выявил, что речь не идет об частицах вируса предыдущего заражения, так как штаммы второго вируса значительно отличались от первого, что говорило о том, что мужчина снова заразился в Испании.

«Многие полагают, что у переболевших COVID-19 пациентов формируется иммунитет против повторного инфицирования. Однако есть свидетельства того, что у некоторых людей количество антител через несколько месяцев снижается», — указали медики из гонконгского университета и предложили учитывать этот факт при рассмотрении возможности проведения вакцинации пациентам, уже переболевшим новым заболеванием.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее неоднократно сообщалось о повторных случаях заражения коронавирусной инфекцией, однако медикам ни разу не удавалось подтвердить данные факты.