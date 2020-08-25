Москва, , 12:29 — REGNUM Планируют пойти в отпуск осенью 32% жителей России. Проведут его дома 15% опрошенных, приводит данные рекрутингового агентство Superjob.ru.

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Отдохнуть в осенний период на даче или в деревне хотят 8%. И только 2% российских граждан рассчитывают провести отпуск за границей.

Отпуск осенью наиболее популярен у мужчин, чем у женщин (33% против 29%), и у молодых людей 25—34 лет (34%).

Опрос проведен 17—24 августа 2020 года. Опрошены 1600 граждан старше 18 лет во всех округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, свыше 40% жителей России, планирующих отпуск, отправятся в поездку на личном автомобиле.

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