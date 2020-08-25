Москва, , 12:27 — REGNUM Российские страховые компании смогут воспользоваться вступившими в силу поправками в закон об ОСАГО только лишь через две недели. Об этом сообщают «Известия».

По данным издания, это связано с тем, что необходимые для этого поправки не были внесены в постановление правительства 2005 года «Об обмене информацией при осуществлении ОСАГО».

Указание Центробанка о расширении тарифного коридора ОСАГО еще находится на регистрации в Министерстве юстиции, пишет издание.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа в России вступили в силу поправки в закон об ОСАГО, позволяющие индивидуализировать тариф для водителей, учитывая их личностные факторы.

Так, со вступлением в силу поправок при формировании цены полиса ОСАГО страховщик будет учитывать не только единый базовый тариф, установленный для региона, но и качество вождения, а также соблюдение правил дорожного движения конкретным водителем.

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