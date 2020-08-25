Уфа, , 12:33 — REGNUM Вырубке леса на горе Куштау, которую производила Башкирская содовая компания, будет дана правовая оценка органами правопорядка в Башкирии. Об этом 25 августа сообщил заместитель министра природопользования и экологии региона Нияз Фазылов на пресс-конференции в столице региона.

По его словам, материалы, которые собрали специалисты министерства лесного хозяйства республики, говорят о том, что вырубка лесов велась незаконно. Документы подготовлены и уже переданы в правоохранительные органы, которые дадут правовую оценку произошедшему.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в июле текущего года Башкирская содовая компания начала подготовку горы Куштау к промышленной разработке. Это вызвало протест местных жителей, в результате произошли столкновения экоактивистов с сотрудниками правоохранительных органов.

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