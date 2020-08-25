Абакан, , 12:25 — REGNUM Жителей Хакасии предупредили о непогоде. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра, во второй половине дня 25 августа и в течение суток 26 августа в регионе местами ожидаются сильные и очень сильные дожди, ливни.

Также прогнозируются грозы, град, местами ожидается крупный град. Порывы ветра будут достигать 15−20 м/с, местами — 25 м/с.

Жителей республики просят соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве объявлено штормовое предупреждение в связи с ухудшением погоды.

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