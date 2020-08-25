Курган, , 12:25 — REGNUM В Курганской области к осени может появиться так называемая микст-инфекция. Об этом сообщает пресс-служба главы региона со ссылкой на главного врача Курганской детской поликлиники Эдуарда Вебера.

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По словам Эдуарда Вебера, микст-инфекция — это «когда вирус гриппа, аденовирусы, риновирусы все возможные плюс коронавирус объединяются и, грубо говоря, все вместе нападают на детский организм». Такие случаи уже были зафиксированы в Москве, в Санкт-Петербурге и за рубежом.

«Вот эту инфекцию дети переносят очень тяжело, вплоть до реанимации. Поэтому я прошу родителей проявить ответственность, чтобы вакцинацию от гриппа прошли все дети», — подчеркнул Эдуард Вебер.