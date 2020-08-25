Воронеж, , 12:17 — REGNUM 99 новых случаев заражения коронавирусом подтвердилось за минувшие сутки в Воронежской области, сообщили в федеральном оперативном штабе 25 августа.

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Сразу 163 пациента за последние сутки были выписаны с выздоровлением после коронавируса. Федеральная статистика смертности не меняется вот уже несколько дней.

Всего в регионе за период пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтвердились у 13 538 человек, выздоровели 12 003 человека. По данным сайта стопкоронавирус. рф, в регионе на 25 августа скончались 104 пациента с коронавирусом. В то же время в региональной статистике по данным на 20 августа значилось 119 смертей.