Томск, , 12:16 — REGNUM За весь период в Томской области скончались 62 человека, у которых был выявлен коронавирус. В том числе, как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, по состоянию на 25 августа зарегистрирована смерть ещё трёх человек с коронавирусной инфекцией.

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Все трое входили в группу риска по возрасту и заболеваниям сердечно-сосудистой системы. В анамнезе у одного пациента была хроническая болезнь почек, у другого — ожирение, у третьего — полиорганная недостаточность. Заболевание протекало в тяжёлой форме.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 25 августа в Томской области коронавирус выявлен у 5371 человека.

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