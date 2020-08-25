Москва, , 12:16 — REGNUM Официальный представитель японского автопроизводителя Datsun на российском рынке «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявил об отзыве 93 373 транспортных средств. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Datsun on-DO/mi-DO, выпущенные в период с с 10 июня 2014 года по 3 апреля 2018 года.

«Причина отзыва транспортных средств: было выявлено, что нитрат аммония, содержащийся в непросушенном пиротехническом патроне газогенератора подушки безопасности бездымного типа, портится при длительном воздействии атмосферной влаги и меняющейся высокой температуры», — говорится в сообщении.

Данная неисправность может привести к неправильному срабатывают подушек безопасности, что влечет за собой риск получения серьезных травм в случае аварии.

Ранее стало известно об отзыве в России 104 автомобилей Bentley Bentayga из-за дефекта быстроразъемной муфты топливопровода.

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