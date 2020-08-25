Москва, , 12:23 — REGNUM Электробусы в ближайшее время не смогут заменить троллейбусы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил активист движения «Москвичи за троллейбус» Сергей Мизеркин.

Комментируя закрытие 25 августа троллейбусных маршрутов в Москве, активист назвал происходящее «варварской политикой». При этом утверждения о том, что троллейбусы являются устаревшим видом транспорта и их легко можно заменить на электробусы, собеседник ИА REGNUM назвал неверными.

«В Москве на электробусы переведены лишь 18 троллейбусных маршрутов из 88 закрытых. Причем перевести на электробусы можно только порядка 20, от силы 25 маршрутов. Дело в том, что питание контактной сети троллейбуса основано на принципе строительства подстанций вдоль всей трассы следования, а не на конечной, как нужно при электробусах», — отметил Мизеркин.

Отметим, что в пресс-службе департамента транспорта Москвы сообщили, что в столице останется один троллейбусный маршрут.

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