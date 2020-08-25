Москва, , 12:07 — REGNUM Министерство просвещения РФ подготовило проект закона, по которому фиксированный перечень предметов для Всероссийской олимпиады школьников меняется на «плавающий», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сейчас список из 24 предметов определён приказом Минобрнауки от 18 ноября 2013 года. Согласно нововведениям, список будет утверждаться ежегодно, в него могут, согласно пояснительной записке, вноситься сокращения или ротация.

Кроме того, часть обязанностей министерства по организации и контролю за олимпиадами возлагается на Рособрнадзор. Так, ведомство займётся разработкой заданий для этапов олимпиад и критериями по оцениванию выполнения заданий, установит порядок разработки, использования и хранения заданий.