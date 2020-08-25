Саратов, , 12:22 — REGNUM От последствий заражения новой коронавирусной инфекцией скончался еще один пациент в Саратовской области. Информацию об очередной жертве подтвердили в облминздраве.

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Погибшая — 66-летняя женщина, которая провела в стационаре 17 суток, одни сутки находилась на искусственной вентиляции легких. Кроме того, у женщины была сопутствующая патология — перенесенный ранее инфаркт миокарда и сахарный диабет.

Таким образом, в Саратовской области скончались с начала пандемии уже 69 человек с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в Саратовской области по состоянию на 25 августа коронавирус подтвержден у 11 782 человек, выздоровели с начала пандемии 7583 человека.

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