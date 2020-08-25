Посёлок городского типа Грибановский, Воронежская область, , 12:05 — REGNUM Один человек погиб, четверо получили ранения в результате крупной аварии в Грибановском районе Воронежской области утром 25 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 06:20 на 591 км автодороги «Москва-Астрахань». По предварительной информации, 80-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ-2107, при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ-2114, которым управлял 19-летний водитель из Волгоградской области, в результате автомобили столкнулись.

Ранения получили оба водителя, пассажиры двух автомобилей, 79-летняя женщина и 21-летний житель Волгоградской области. Ещё одна пассажирка первого автомобиля, 80-летняя женщина скончалась от травм в больнице. Полиция проводит проверку по факту аварии.