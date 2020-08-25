Бишкек, , 12:02 — REGNUM Национальное общество Красного Полумесяца Киргизии организовало благотворительную кампанию в поддержку малоимущих семей, проживающих на территории республики.

В рамках проекта по реагированию на последствия коронавируса Общество Красного Креста при финансовой поддержке МИД Германии единовременно предоставит по 3 150 сомов (3 000 рублей) двум тысячам уязвимых киргизстанских семей, не получающим государственные пособия.

В список получателей помощи от немецкого правительства войдут малоимущие семьи, проживающие в отдаленных селах Иссык-Кульской, Таласской, Баткенской, Джалал-Абадской и Чуйской областей Киргизии.