Томск, , 12:02 — REGNUM По состоянию на 25 августа в Томской области коронавирус выявлен у 5371 человека, в том числе за последние сутки подтверждено 40 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в областной администрации.

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Выздоровели ещё 28 человек, за весь период — 4261.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 24 августа коронавирус был выявлен у 5331 человека.

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