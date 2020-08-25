Томск, 25 августа 2020, 12:02 — REGNUM По состоянию на 25 августа в Томской области коронавирус выявлен у 5371 человека, в том числе за последние сутки подтверждено 40 новых случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили 25 августа в областной администрации.
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Выздоровели ещё 28 человек, за весь период — 4261.
Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области по состоянию на 24 августа коронавирус был выявлен у 5331 человека.
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