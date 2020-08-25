Джакарта, , 12:01 — REGNUM Власти Индонезии подтвердили за сутки 2447 новых носителей SARS-CoV-2 на территории страны, сообщает Detik.

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По состоянию на 25 августа 2020 года в Индонезии зарегистрировано 157 859 случаев заражения SARS-CoV-2 и 6858 случаев смерти.

Известно, что за сутки в стране выявлено почти 2500 новых случаев заражения и 99 случаев смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Китая в Индонезии Сяо Цянь заявил, что КНР принял различные меры для борьбы с пандемией и в то же время для возрождения экономики.

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